اتصال هاتفي بين الرئيسين الإيراني والروسي وجنيف تستضيف اجتماع الترويكا الأوروبية وإيران

طهران في 25 أغسطس/ وام/ قالت وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي على نتائج محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، وذلك عشية لقاء يعقد غدا في العاصمة السويسرية جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية.

وتطرق الاتصال بين الرئيسين الإيراني والروسي إلى مسارات التعاون بين موسكو وطهران في مجال محطات الطاقة النووية، ومنها مفاعل بوشهر، حيث أكد بوتين وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية أنّ جميع الأعمال الفنية تتم وفق الجداول الزمنية المحددة، بما في ذلك عملية نقل الوقود الجديد للمحطة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن شكره لروسيا على مواقفها الداعمة لحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

في الوقت ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مباحثات جنيف ستركز علی القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات المفروضة علی إيران.

