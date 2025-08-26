"موانئ أبوظبي" توسع عملياتها في أنغولا

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية لتطوير نافذة رقمية موحدة لحلول التجارة والخدمات اللوجستية، مع هيئة تنظيم الخدمات اللوجستية والشحن الأنغولية "آركلا"، إلى جانب شراء 30 شاحنة و45 مقطورة جديدة، بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي، لدعم عملياتها اللوجستية في أنغولا، من خلال شركة "نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية".

كما أبرمت المجموعة خمس اتفاقيات مبدئية مع جهات حكومية وخاصة في أنغولا لاستكشاف فرص تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البحرية والتدريب، والخدمات اللوجستية، ومناولة الشحنات الجوية، والرعاية الصحية.

وتم توقيع الاتفاقيات من قبل معالي ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنغولي، ومحمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل لأنشطة المجموعة في أنغولا، حيث أعلنت في وقت سابق عن التزامها بتخصيص استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار حتى عام 2026، يتم من خلالها إعادة تطوير وتوسيع “موانئ نواتوم– محطة لواندا”.

وأعرب معالي ريكاردو فيجاس دي أبريو، عن تطلعه من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات مع مجموعة موانئ أبوظبي، أحد أبرز المستثمرين في أنغولا والشريك الإستراتيجي في مسيرة أنغولا الوطنية للنمو.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار مساهمة المجموعة في الجهود الرامية إلى تطوير العاصمة الأنغولية لواندا لتصبح مركزاً رئيسياً لرفد التجارة في منطقة غرب افريقيا .

يذكر أن إبرام اتفاقية النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، وشراء أسطول الشاحنات، من شأنه أن يعزز حضور المجموعة في أنغولا، وبشكل خاص في ميناء لواندا، الذي يتولى مناولة نحو 76% من الحاويات والبضائع العامة في أنغولا، كما يوفر إمكانية الوصول البحري إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتُعد محطة لواندا التابعة لموانئ نواتوم، نقطة انطلاق رئيسية لشركة "نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية"، وهي المشروع المشترك المملوك بنسبة 90% للمجموعة، بالشراكة مع "يونيكارغاز" المحلية، والتي تدير واحداً من أحدث أساطيل النقل البري في أفريقيا.

ويمثل انضمام الشاحنات والمقطورات الجديدة زيادة تقارب الضعف في أسطول الشاحنات التابع لشركة "نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية" التابعة للمجموعة، مما يرفع حجم العمليات إلى 70 شاحنة و95 مقطورة.

من ناحية أخرى، ستقوم "مقطع للتكنولوجيا" الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات اللوجستية والشحن الأنغولية “آركلا”، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة اللوجستية في أنغولا، بتطوير منصة "جول" الرقمية الموحدة لحلول التجارة والخدمات اللوجستية، والتي ستصبح المنظومة الحديثة والمتكاملة لرقمنة التجارة في أنغولا.

وستعمل منصة "جول" على تبسيط عمليات التجارة والإجراءات الجمركية في أنغولا، التي تُعد مركزاً تجارياً واعداً في منطقة وسط غرب أفريقيا ، فيما سيتم تطوير المنصة على ثلاث مراحل ضمن اتفاقية مدتها ثلاثة أعوام.

ومع توحيد حركة التجارة براً وبحرًا وجوًا، ستقوم منصة "جول" بدمج وتبسيط المنصات الحالية، بما في ذلك الشبكة الوطنية للمنصات اللوجستية، والنافذة الموحدة للموانئ، والنافذة الموحدة للتجارة الخارجية، مع نظام إدارة الجمارك.

كما سيتم تطوير منصة "جول" عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات الداخلية التي تمتلكها المجموعة في تطوير المنصات، والتي عززتها من خلال استحواذها على كل من شركة "تي تيك"، المتخصصة في تطوير واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الجمارك والحدود، وشركة "دبي للتكنولوجيا"، المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل.

وتم توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة النقل الأنغولية، يتم بموجبها بحث فرص التعاون لتأسيس أكاديمية بحرية في أنغولا، وتقديم خدمات النقل البحري والملاحي، وتشغيل المحطات البحرية، ومنصات الخدمات اللوجستية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الوكالة البحرية الوطنية في أنغولا، والتي سيتم من خلالها العمل على إنشاء أكاديمية بحرية وطنية، بالإضافة إلى تعاون المجموعة مع "سيسل ماريتيما إس ايه"، شركة الخدمات البحرية الأنغولية، لبحث سبل التعاون في خدمات الشحن البحري والملاحي.

وفيما يتعلق بالمشروع المشترك "دوكتور" الذي تم تأسيسه بالتعاون بين المجموعة ومزود الخدمات الطبية الإماراتي "برجيل القابضة"، فسيتم من خلاله بحث فرص التعاون مع وزارة الصحة في أنغولا لتقديم خدمات لوجستية وتعزيز سلسلة الإمداد لنقل المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.