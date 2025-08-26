"الاتحادية للرقابة النووية" تنظم اجتماع مجلس المتعاملين لتعزيز خدماتها

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام/ استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال أول اجتماع لمجلس المتعاملين، نظامها للتراخيص الإلكترونية الذي يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص والحد من التعقيدات الإدارية.

شارك في الاجتماع ، الذي عقد في أبوظبي، أكثر من 30 ممثلاً من القطاع النووي والإشعاعي من الشركات المرخصة في الدولة، من بينهم مرخصون في المجالات الصناعية والطبية وغيرها، كما عُقدت ورشة عمل تفاعلية قدم خلالها المشاركون مقترحات وأفكارًا لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز كفاءتها.

وقال كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة، إن هذه المبادرة تعكس التزام الهيئة بالتميز في خدمة المتعاملين، ودعمها للقطاع النووي والإشعاعي من خلال تسهيل الإجراءات الرقابية بما ينسجم مع دورها الأساسي في حماية المجتمع والبيئة.

وبصفتها الجهة الرقابية النووية في دولة الإمارات، تتعامل الهيئة مع أكثر من 3000 مرخّص يستخدمون المواد النووية والإشعاعية، بما يضمن أعلى معايير الأمان وحماية المجتمع والبيئة.

وتواصل الهيئة تطوير أنظمتها الذكية في التراخيص لرفع كفاءة الرقابة وتعزيز الشفافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تمكين المتعاملين من مختلف القطاعات.

وتعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والذي يهدف إلى إزالة التعقيدات الرقمية غير الضرورية، وإلغاء الاجراءات المكررة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس المتعاملين يُعد منصة لبحث التحديات البيروقراطية استنادًا إلى تجارب المتعاملين المباشرة، بما يتيح تقديم رؤى عملية حول فاعلية الإجراءات، ويساعد الهيئة على إعادة تصميمها وإزالة الإجراءات المكررة وقياس أثر التحسينات على أرض الواقع.

