بنغلاديش تدعو المجتمع الدولي إلى إيجاد حل مستدام لأزمة الروهينغا اللاجئين إلى أرضها

دكا في 27 أغسطس / وام / دعت بنغلاديش المجتمع الدولي إلى إيجاد حل مستدام لأزمة اللاجئين من الروهينغا الذين يقيمون فوق أراضيها مؤكدة أنها لا تستطيع تعبئة موارد إضافية لدعم نحو 3ر1 مليون لاجئ من الروهينغا في البلاد.

وقال محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش في خطاب الاثنين، ان استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين فرضت ضغوطا هائلة على بنغلاديش في مجالات الاقتصاد والبيئة ونظام الحكم، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجال لمزيد من تعبئة الموارد من المصادر المحلية بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجهها بنغلاديش داعيا المجتمع الدولي إلى وضع خارطة طريق عملية تضمن عودتهم الآمنة.

وتزامنت تصريحات يونس مع الذكرى الثامنة لتدفق مئات اللاجئين من الروهينغا إلى بنغلاديش خلال عام 2017، مما حول منطقة “كوكس بازار” جنوب شرق البلاد إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم.