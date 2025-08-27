خليفة بن محمد: المرأة الإماراتية شريك ملهم في ترسيخ ثقافة التطوع

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية ، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، أن المرأة الإماراتية تعد شريكا ملهما في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتمثل ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وغرس روح التشاركية المجتمعية.

وأوضح معاليه في تصريح بمناسبة “يوم المرأة الإماراتية”، أن جمعية واجب التطوعية أولت اهتمامًا بالغًا بدور المرأة، انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة التي حرصت على تمكينها وإتاحة الفرص أمامها لتولي مواقع قيادية في العمل التطوعي ودعم المبادرات المجتمعية الرائدة، بما يعزز استدامة نهج العطاء والتكافل الإنساني.

ولفت إلى أن هذه المناسبة الوطنية، التي تحتفل بها الدولة هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، تجسد المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية ودورها الفاعل في دعم جهود التلاحم المجتمعي التي أرسى مبادئها "عام المجتمع 2025".

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” ، مثمّنًا دور سموها الرائد في إطلاق إمكانات المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها المتميز والمستدام في مسيرة البناء والتنمية والعمل التطوعي.

وأعرب عن الفخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وإسهامات بنّاءة في مسيرة التنمية المستدامة، وشراكتها مع الرجل منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”طيب الله ثراه "، ما ساهم في بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم التلاحم والتعاون.