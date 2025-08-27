رئيس "الاتحادية العليا" : المرأة الإماراتية شريك فاعل في بناء الوطن وقيادة المسيرة التنموية

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد معالي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن المكانة الرائدة للمرأة الإماراتية في ظل رؤية القيادة الرشيدة، تتجاوز مجرد تمكينها شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وقيادة المسيرة التنموية، إلى إكرامها وتبجيلها ومنحها الثقة الكاملة والرعاية الشاملة، وهو نهج أصيل مستمد من التعاليم الدينية والقيم الإماراتية النبيلة.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن ثمار هذه الرؤية السديدة تجلت في الإنجازات الاستثنائية والبصمات النوعية التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف المجالات الاجتماعية والمهنية محلياً ودولياً.

وأضاف أن احتفال هذا العام يكلل خمسين عاماً من العطاء والتمكين، تجسدت خلالها رؤية الدولة في تفعيل دور المرأة وإشراكها في جهود التنمية وإسناد المناصب الرفيعة والمسؤوليات الكبرى إليها، إلى جانب دورها المحوري في تنشئة الأجيال على القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، باعتبارها المربية الأساسية والركيزة الرئيسة في غرس هذه القيم، وهو دور يعززه التراث الغني والتقاليد الراسخة، فضلاً عن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وأكد معاليه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى منذ تأسيس الدولة أهمية بالغة لدور المرأة في المسيرة الاتحادية، وهو النهج الذي تواصل مؤسسات وطنية رائدة ترسيخه، وفي مقدمتها الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،“أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بدعم استثنائي ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، مهنئاً المرأة الإماراتية في يومها الذي يجسد مسيرتها الحافلة بالمنجزات.

- مع-