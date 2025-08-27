تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما تنطلق 3 سبتمبر وأبوظبي تستضيف المجموعة الـ9

كوالالمبور في 27 أغسطس / وام / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن منافسات تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما ستنطلق في الثالث من سبتمبر المقبل بمشاركة قياسية بلغت 44 منتخباً، يتنافسون على 15 بطاقة مؤهلة إلى النهائيات، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2026.

وتبدأ مجموعة دولة الإمارات مشوارها في التصفيات على استاد آل نهيان في أبوظبي، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي منتخب غوام عند الساعة 9:30 مساءً، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخبي إيران وهونغ كونغ.

ويسعى المنتخب الإماراتي، الذي يشارك للمرة السابعة في التصفيات، إلى حجز مقعده في النهائيات، مستنداً إلى خبرة لاعبيه ودعم الأرض والجمهور.

وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث توزعت المنتخبات على 11 مجموعة تُقام مبارياتها في دول مستضيفة بنظام التجمع.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى منتخب السعودية المستضيف.

وتشهد التصفيات ظهور منتخبي بوتان وجزر ماريانا الشمالية للمرة الأولى، في حين تسعى عدة منتخبات أخرى لتسجيل حضورها الأول في النهائيات، فيما تعمل منتخبات ذات سجل حافل مثل اليابان وجمهورية كوريا وأستراليا والعراق على الحفاظ على سجلها الكامل بالحضور في جميع نسخ البطولة السابقة.