مدير عام "الشارقة للخدمات الإنسانية": المرأة الإماراتية شريك فاعل في التنمية المستدامة

الشارقة في 27 أغسطس/ وام/ أكدت سعادة منى عبد الكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المرأة الإماراتية أثبتت عبر مسيرتها الحافلة، أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وأن إنجازاتها المتواصلة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية، خير دليل على مكانتها المتميزة وجدارتها بالثقة التي منحتها إياها القيادة الرشيدة.

وأشادت سعادتها، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بالدور الملهم الذي تؤديه الأمهات الإماراتيات من صاحبات الهمم أو أولئك اللواتي يرعين أبناءً من ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهن يمثلن نموذجاً يحتذى في التضحية والإخلاص، ومثالاً مشرفاً في احتواء وتمكين ودعم هذه الفئة، بما يسهم في ترسيخ أسس مجتمع أكثر شمولاً وتلاحماً.

ورفعت اليافعي، في هذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، لما قدمته سموها وتقدمه من دعم كبير للمرأة الإماراتية في جميع مراحل حياتها، وتوجيهها بأن يكون 28 أغسطس يوماً وطنياً لتكريم المرأة الإماراتية وجهودها المتواصلة في بناء الوطن.

كما أعربت عن بالغ التقدير والامتنان لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على ما تبذله من جهود حثيثة في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها على مختلف الأصعدة.

وأكدت اليافعي أن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في التنمية المجتمعية، من خلال دورها كأم ومربية، إلى جانب إسهاماتها المؤثرة في التنمية الاقتصادية والإنسانية، ومشاركتها الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن دورها المهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم والمبادئ النبيلة.

وأشادت بالدعم الكبير الذي حظيت به المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه "، مؤكدة أن ما حققته من إنجازات وما تقدمه من نماذج مشرّفة في العمل والقيادة والإبداع، يبرهن على قدرتها على تحمل المسؤولية.