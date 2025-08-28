بلدية الفجيرة تنظم ملتقى “إشراقة وطن” احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 27 أغسطس/ وام / نظمت بلدية الفجيرة ملتقى “إشراقة وطن” احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وبمسيرتها على مدى خمسة عقود من العطاء والإنجاز.

وسلط الملتقى بحضور سعادة عايشة الظنحاني، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، الضوء على الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دعم مسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات،لتصبح شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وتضمن البرنامج عرضا مرئيا حول إنجازات المرأة الإماراتية، تلاه جلسة حوارية “إشراقة وطن” بمشاركة نخبة من المتحدثات اللاتي سلطن الضوء على ريادة المرأة الإماراتية وتجاربهن الملهمة في مجالات العمل الحكومي والصحي والتعليمي والشرطي والمجتمعي، وأكدن أن دعم القيادة الرشيدة جعل المرأة شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية.

كما شمل الملتقى تكريم “ملهمات العطاء” من موظفات بلدية الفجيرة، تقديرًا لجهودهن وإسهاماتهن البارزة في العمل المؤسسي وخدمة المجتمع، إلى جانب تكريم المتحدثات المشاركات اللواتي أثرين الملتقى برؤى وتجارب مُلهمة.

وفي ختام الملتقى، أكدت بلدية الفجيرة أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل هو محطة متجددة لتجديد العهد والولاء لمسيرة تمكين المرأة، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في نهضة الوطن وصناعة مستقبله.