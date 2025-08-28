جلسة حوارية بالعين تستعرض مبادرات إستراتيجية لتمكين المجتمعات البعيدة

العين في 27 أغسطس / وام / استضاف مجلس الشويب بمدينة العين اليوم، جلسة حوارية ركزت على تمكين المجتمعات المحلية البعيدة عبر تفعيل الشراكات المؤسسية والمجتمعية، وذلك تزامنا مع "عام المجتمع".

وخلال الجلسة، التي عقدت تحت عنوان "استدامة الشراكة المجتمعية تمكينا للمجتمعات المحلية البعيدة" ضمن مبادرة "حوار المجتمع"، وبتنظيم من مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع برنامج خبراء الإمارات، ومجلس العين للشباب، ومجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، استعرض نخبة من المسؤولين في جهات تنموية بالدولة أبرز المشاريع والمبادرات الإستراتيجية.

وتمحور النقاش حول تطوير منظومة خدمات متكاملة تصل للمواطنين في أماكن سكنهم، وإطلاق مشاريع لخلق اقتصادات مصغرة في القرى تدعم الشباب والمرأة وكبار المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب ومؤسسات القطاع الثالث عبر توسيع نطاق العمل التطوعي من خلال برامج نوعية مثل "تكاتف" و"متطوعين.إمارات".

شارك في الجلسة كل من سعادة عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وسعادة محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي بدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وخميس علي الشحي، مسؤول وحدة الأنشطة والمشاريع في جمعية "كلنا الإمارات"، وذلك بحضور سعادة الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من أهالي منطقة الشويب وأعضاء المجالس الشبابية.

وأكد المشاركون أن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتفعيل طاقات أفراد المجتمع، وترسيخ دورهم كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

يذكر أن مبادرة "حوار المجتمع" التي أطلقها مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع، تعتبر منصة حوارية تفاعلية تجمع صناع القرار والمسؤولين، وأصحاب التجارب والنجاحات الملهمة في دولة الإمارات، ضمن حوار إيجابي لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية، والاطلاع على أفضل الممارسات، بهدف الخروج بتوصيات وحلول فعالة وعملية، تعمل على تمكين كافة الفئات المجتمعية، وتعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة.