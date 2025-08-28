"أنثروبيك" تطلق "Claude for Chrome" وتشعل سباق "المتصفحات الذكية"

واشنطن في 27 أغسطس/ وام / أعلنت شركة "أنثروبيك" الأمريكية عن إطلاق نسخة تجريبية لوكيل ذكاء اصطناعي جديد باسم "Claude for Chrome"، لينضم بذلك إلى سباق متسارع مع عمالقة التقنية مثل OpenAI، وPerplexity، وجوجل، لتطوير الجيل القادم من تجارب تصفح الويب.

ومع تصاعد دور هذه الوكلاء القادرة على تنفيذ مهام بالنيابة عن المستخدم، برزت المخاطر الأمنية كأحد أبرز التحديات، وفي هذا السياق، أكدت "أنثروبيك" أنها طورت أنظمة دفاعية متقدمة لوكيلها الجديد لتقليل احتمالية نجاح الهجمات السيبرانية، كما فرضت قيودا تمنع وصوله افتراضيا للمواقع المالية، وتستلزم أخذ إذن صريح من المستخدم قبل تنفيذ أي إجراءات عالية الخطورة مثل عمليات الشراء أو مشاركة البيانات الشخصية.

يذكر أن "Claude for Chrome" يطرح حاليا بشكل محدود لمشتركي خطة Claude Max، مع فتح قائمة انتظار للراغبين بتجربته مستقبلا.

