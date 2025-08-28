النائب العام للاتحاد: يوم المرأة الإماراتية مناسبة فخر واعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية، نجدد فيها الفخر والاعتزاز بمسيرة ابنة الإمارات، الحافلة بالعطاء والإنجازات والتي تزدهر عاماً بعد عام بإرادتها القوية، وإصرارها على النجاح، وفي ظل الجهود الرائدة والمستدامة للقيادة الرشيدة التي آمنت بالدور المحوري للمرأة في عملية البناء والتطوير، فوفرت لها كل السبل والمقومات للانطلاق في إبداعاتها الملهمة، ولتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وأشار معاليه، إلى أن احتفالية هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، وفي ظل إعلان 2025 "عام المجتمع"، تجسد الرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مكانة المرأة عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تحتفي دولة الإمارات هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في مسيرة مشرفة قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فكانت خمسين عاماً من العمل والعطاء، والريادة النسائية في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن ما بلغته المرأة الإماراتية من مكانة رفيعة، وما حققته من منجزات مقدرة على المستويين المحلي والعالمي، كان نتاجا مشرفا للدعم الكبير الذي أولته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والتي كانت ولا تزال القدوة والمُلهم في مسيرة تمكين المرأة، وصاحبة الأثر البالغ في رعاية قدرات ابنة الإمارات وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق طموحاتها.

وأكد معاليه أن النيابة العامة ماضية في دعم الكفاءات النسائية العاملة ضمن صفوفها، من خلال توفير بيئة مهنية محفزة، ومسارات تطوير مستمرة، بما يضمن استثمار قدرات المرأة وتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل بالنيابة العامة، وأسهمت بفاعلية في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والتميز.

