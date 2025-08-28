البنك الكوري المركزي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا لعام 2025 إلى 0.9%

سيئول في 28 أغسطس/ وام/ رفع البنك الكوري المركزي، اليوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في جمهورية كوريا إلى 0.9% لهذا العام، ويمثل هذا التعديل الذي أجراه البنك زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 0.8% والتي صدرت في مايو 2025.

وقالت وكالة أنباء" يونهاب" الكورية، إن هذا التعديل جاء في ظل مؤشرات على انتعاش الاستهلاك الخاص، مدعوما جزئيا بالميزانية التكميلية التي أقرتها الحكومة والاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

من جهة أخرى أبقى البنك الكوري المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5%، مع الاستمرار في مراقبة المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن في سيئول وارتفاع ديون الأسر.

