"أبوظبي للزراعة" : المرأة الإماراتية نموذج للريادة والتميز في مختلف القطاعات

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً مشرفاً للريادة وأثبتت حضورها في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال سعادته في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الاحتفال بهذه المناسبة يحمل هذا العام طابعاً استثنائياً تحت شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين”، لتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً للإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد.

وأضاف أن هذه المناسبة تجسد فخرنا واعتزازنا بمسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية، وتعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بالدور المحوري للمرأة كشريك أساسي في التنمية والنهضة.

وأشار إلى أن المرأة تشارك بفعالية في القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية، مؤكدا أن الهيئة تدعم المشاريع الريادية النسائية في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، وتعمل على تأهيل الكوادر النسائية الإماراتية وتزويدهن بالمهارات والخبرات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة.

وتوجه سعادته بخالص الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي آمنت بقدرة المرأة الإماراتية على الإسهام في مسيرة النهضة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، على جهودها العظيمة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في التميز والنجاح.