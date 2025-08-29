ارتفاع الناتج الصناعي في كوريا بنسبة 0.3% خلال يوليو

سيئول في 29 أغسطس/ وام/ ارتفع الناتج الصناعي في جمهورية كوريا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.3% عن الشهر الذي سبقه، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة أنباء “ يونهاب” الكورية، أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، ارتفعت بمقدار 2.5% خلال الفترة المذكورة، مسجلة زيادة لمدة شهرين متتاليين، ويمثل هذا أكبر زيادة على أساس شهري منذ فبراير عام 2023 عندما زادت بنسبة 6.1%، وقفز الاستثمار في المرافق بنسبة 7.9% عن يونيو، ويمثل ذلك انتعاشا بعد تراجعه لأربعة أشهر متتالية حتى يونيو الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها المؤشرات الثلاثة في وقت واحد منذ فبراير الماضي.

