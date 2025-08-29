الإمارات تُشارك في مؤتمر قازان للبترول والغاز في تتارستان

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال مؤتمر قازان للبترول والغاز الذي استضافته جمهورية تتارستان الروسية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث ترأس وفد الدولة سعادة سيف غباش، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

والتقى فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، على هامش المؤتمر، الذي عقد أمس الأول، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز والطاقة النظيفة، إضافة إلى مناقشة فرص استثمارية وشراكات مستقبلية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين الجانبين.

كما شملت الزيارة جولة رسمية لعدد من المؤسسات والمراكز الرائدة في مدينة قازان، من بينها وكالة التنمية الاستثمارية في جمهورية تتارستان، وحديقة الذكاء الاصطناعي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة “إينوبوليس”، وجامعة إينوبوليس، ومعهد التخطيط الحضري، حيث اطّلع خلالها الوفد على تجارب متقدمة في مجالات الاستثمار، والتقنيات الحديثة، والبحث العلمي، وتطوير المدن المستدامة.

وقال سعادة سيف غباش، إن المشاركة في مؤتمر قازان للبترول والغاز، وما تخللها من لقاءات وزيارات رسمية، تجسد حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات إستراتيجية فاعلة في قطاع الطاقة، وتوسيع التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتعليم والتخطيط الحضري، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعد فرصة لتبادل الخبرات وبناء جسور جديدة من التعاون، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمارات المشتركة ويعزز تبادل المعرفة والتجارب الناجحة.

وأوضح أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تضع في صميمها بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، كما تؤكد مكانة دولتنا شريكا رئيسيا في صياغة مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة عالمياً.

وأكد الالتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لاستشراف حلول مبتكرة تعزز أمن الطاقة، وتدعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وتساهم في تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة للأجيال المقبلة.