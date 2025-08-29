16 خيلا تتنافس غدا على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في قازان

قازان في 29 أغسطس/ وام/ يستضيف مضمار قازان الدولي للفروسية في جمهورية تتارستان الروسية، يوم غد السبت المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثانية والثلاثين.

وتهدف البطولة إلى تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، وذلك انطلاقا من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية وإعلاء شأنها في كل المضامير الدولية.

وتشهد المحطة الروسية مشاركة 16 خيلا تمثل نخبة المرابط في روسيا، التي تعد من أبرز الدول المنتجة للخيل العربي، كما يقام السباق ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار أمريكي.

وتضم قائمة المشاركين، مجموعة من أبرز الأسماء في مقدمتهم: الجواد "ساحر" بطل نسختي 2023 و2021 والمنحدر من “نظام X - جيزابيل بنت دورمان"، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، إلى جانب " توفيق" و "فوسخود تيرسك" ، و"ميدني ماكسيموس" ، و"جارجاميل"، و"سنو ستورم تيرسك" ، و"بوفولا"، و"ستارك" ، و"بوداروكتيرسك" ، و"غافوت" ، و"اندرتيكر" ، و"سافاب"، و"نيمبوس تيرسك" ، و"فيندهوك" ، و"مخرام" ، و"ديفونشير تيرسك".

وأعرب سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن الفخر بالشراكة الإماراتية الروسية المميزة، وما تشكله من نجاحات مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة المهمة في أجندة سباقات الكأس الغالية،

وأوضح أن الوصول للمحطة العاشرة وتنظيمها في جمهورية تتارستان على مضمار قازان الدولي، يعكس مدى الحرص والاهتمام للوصول لجميع ملاك ومربي الخيول العربية، ودعم مسيرتهم للارتقاء بمستويات الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، لما يمثله سوق الإنتاج الروسي من أهمية كبرى لقطاع الخيل العربي حول العالم.

وأشار إلى أن مضمار قازان الدولي كان قد احتضن السباق خلال السنوات الأخيرة وسط حضور جماهيري وأجواء مميزة، معربا عن تطلعه إلى الحفاظ على المكتسبات التنظيمية الكبيرة، بما ينسجم مع خطط اللجنة وأهدافها الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين للخيل العربي وتقديم الفرص المثالية للجميع .