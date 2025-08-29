غدا ..3 مواجهات في انطلاقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ ينطلق غدا الموسم الجديد من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بمنافسات الذهاب للدور الأول والتي تقام يومي السبت والأحد.

وتشهد المنافسات ست مواجهات، ويغيب عن انطلاقتها بطل النسخة الماضية فريق الجزيرة، وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم الماضي، واللذان يتأهلان مباشرة إلى الدور المقبل.

وبحسب قرعة الكأس، يلعب في المسار الأول النصر مع البطائح، ثم يلتقي الفائز مع شباب الأهلي، بينما يلتقي الفائز من الشارقة ودبا، مع الفائز من العين وكلباء.

أما المسار الثاني، فيلعب حامل اللقب الجزيرة مع الفائز من الوصل والظفرة، ويلتقي الفائز من الوحدة وعجمان مع الفائز من بني ياس وخورفكان.

وتشهد منافسات البطولة غياب اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع منتخبات بلادهم ، حيث تقام المنافسات خلال فترة التوقف الدولي.

ويلتقي غدا “السبت” كل من الظفرة مع الوصل في استاد حمدان بن زايد، والنصر مع البطائح في استاد آل مكتوم، والعين مع كلباء في استاد هزاع بن زايد، فيما يلتقي الأحد خورفكان مع بني ياس في استاد صقر بن محمد القاسمي، ودبا مع الشارقة في ملعب دبا، والوحدة مع عجمان في استاد آل نهيان.

