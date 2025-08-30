محكمة أمريكية تقضي بعدم قانوينة غالبية رسوم ترامب الجمركية

واشنطن في 30 أغسطس /وام/ قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.

وأيّدت محكمة الاستئناف للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترامب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول، لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر المقبل، ما سيسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.

ورد ترامب عى حكم المحكمة، عبر منصته "تروث سوشال"، بالقول: "كل الرسوم الجمركية ما زالت سارية"، معتبرا أن محكمة الاستئناف أصدرت "حكما خاطئا، لكنها تعلم أن الولايات المتحدة ستنتصر في نهاية المطاف".

وأضاف "إن القضاة أصدروا قرارا منحازا جدا"، قائلا "إنه إذا ألغيت الرسوم الجمركية ستكون كارثة حقيقية على البلاد وسأستأنف أمام المحكمة العليا".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب فرض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، رسوما إضافية على المنتجات الواردة إلى بلاده تتراوح بين 10% و50%.

وبدأت الإدارة الأمريكية تطبيق زيادات كبيرة في معدلات الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين تقريباً في السابع من أغسطس الجاري، حيث كشفت بيانات وزارة الخزانة، يوم الإثنين الماضي، أن الحكومة جمعت حتى يوم 22 أغسطس، 29.6 مليار دولار من الضرائب الجمركية والاستهلاكية مجتمعةً منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يُعادل إجمالي ما تم جمعه لشهر يوليو بأكمله؛ بينما وصل هذا الرقم الإجمالي في 22 يوليو، إلى 7.8 مليار دولار، إلا أن تحصيلات الرسوم الجمركية قد تختلف من يوم لآخر.

