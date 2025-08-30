الإمارات في سبتمبر/ أجندة مزدحمة بالفعاليات والأنشطة العالمية

أبوظبي في 30 أغسطس /وام/ تستعد دولة الإمارات، خلال شهر سبتمبر المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات الدولية الضخمة، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.

وتعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية في استقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مدار العام، وسط مشاركة واسعة من دول العالم المختلفة.

وتستضيف أبوظبي فعاليات "الملتقى العلمي العالمي 2025" التي تنطلق في 27 سبتمبر بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ إذ يستقطب الحدث أفضل العقول الشابة من أنحاء العالم، للمشاركة في أنشطة تفاعلية وورش عمل وجولات ثقافية وعلمية، إضافةً إلى المعرض الرئيس للملتقى.

وينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة، يومي 14 و15 سبتمبر، دورة عام 2025 من "كونغرس العربية والصناعات الإبداعية"، تحت شعار "إعادة تخيّل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور".

ويحتضن مركز أبوظبي للمعارض في المدّة من 12 حتى 14 سبتمبر، المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "IREIS" الذي يركّز على المستثمرين والمستهلكين، ويوفر منصة مثالية لاستكشاف أفضل فرص الاستثمار العقاري في السوق المحلية والعالمية.

وتنطلق في أبوظبي في المدّة بين 18 إلى 20 سبتمبر، فعاليات مؤتمر الاجتماع العالمي "ICS25"، الذي يعد اجتماعا سنويا مشتركا خاصا للجمعية الدولية لسلسة البول وجمعية الإمارات لجراحة المسالك البولية.

وتستضيف أبوظبي يومي 23 و24 سبتمبر، معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات، مع التركيز على تعزيز الشراكات داخل الدولة، ويوفر منصة للمصنعين المحليين للتواصل مع الموردين المحتملين واستكشاف الحلول المبتكرة.

وتشهد أبوظبي في 30 سبتمبر انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، والذي يستقطب نخبة من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الإستراتيجيين والمختصين.

وتستقطب الدورة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مشاركات محلية ودولية قياسية من كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة عبر 15 قطاعا متنوعا، إذ يشكل الحدث الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل مزيجا بين التقاليد الإماراتية الأصيلة والابتكار التكنولوجي المتواصل.

بدوره، يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي للتميز في طب الجلدية والتجميل (ميدام 2025)، والذي يقام في المدّة من 25 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 90 دولة، ويجمع نخبة من الأطباء والمتخصصين في طب الجلدية وطب التجميل والرعاية الصحية.

وتستضيف دبي الدورة الأولى من معرض "WHX Tech 2025" المتخصص في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتي تنظّمها شركة "إنفورما ماركتس" بين 8 و10 سبتمبر؛ حيث يستقطب الحدث ما يزيد على 200 متحدث و300 علامة تجارية مع 5000 من أبرز القادة وصنّاع القرار في القطاع الصحي ممن يمثلون أكثر من 30 دولة.

وتقام في إمارة دبي خلال المدّة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتنعقد في إمارة دبي خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025، أعمال الدورة 28 مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "قيادة التغيير لصناعة المستقبل"، وتحضره وفود من 192 دولة تضم كبار خبراء وقادة قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وذلك لمناقشة قضايا جوهرية مثل التحوّل الرقمي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية الخضراء، وضمان الوصول العادل للخدمات البريدية.

من جهته، يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الرابعة عشرة، نخبة من المفكرين والمبتكرين والأكاديميين العالميين، وذلك لتقديم رؤى وتجارب متقدمة تعالج قضايا محورية في مجالات التعليم، والابتكار، والأمن الغذائي، والاستدامة، وذلك تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة".

ويضم المنتدى، الذي يعقد يومي 10 و11 سبتمبر برنامجاً شاملاً يتضمن عشرات الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل التخصصية.

وفي الشارقة أيضا، يناقش "المؤتمر العالمي 2025 نحن الاحتواء" الذي يقام خلال المدّة من 15 حتى 17 سبتمبر، أبرز الأطر القانونية والتشريعية الدولية ذات الصلة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.