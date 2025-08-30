"مالية عجمان" تعرف شركاءها بالنسخة المحدثة من نظام "توريد"

عجمان في 30 أغسطس /وام/ نظّمت دائرة المالية في عجمان، أمس، لقاءً تعريفياً لشركائها من مورّدي حكومة عجمان حول النسخة المحدثة من نظام "توريد"، وذلك في مقر جمعية أم المؤمنين.

وهدف اللقاء إلى استعراض أبرز التحديثات والتحسينات التي شهدتها منظومة "توريد"، وإشراك الموردين في استكشاف سُبل إضفاء مزيد من التطوير عليها عبر الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يضمن توافق النظام مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكدت سحر الطنيجي، مديرة قسم التطبيقات المالية، حرص دائرة المالية في عجمان على العمل المتواصل لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والمرونة في إدارة العمليات الحكومية عبر تبنّي أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات والخدمات، مشيرة إلى أن التحسينات المتواصلة لمنصة "توريد" تعكس التزام الدائرة بتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030.

يُذكر أن "توريد"، هي منصة رقمية موحَّدة أطلقتها الدائرة لتكون حلقة وصل بين المورِّدين والدوائر الحكومية في عجمان، وتتيح لهم تجربة مرنة متكاملة ومبتكرة، لإنجاز جميع مراحل عملية التوريد إلكترونياً.