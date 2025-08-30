"المركزي الروسي" يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

موسكو في 30 أغسطس /وام/ حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3.98 كوبيكات، ليصل إلى 80.3316 روبل.

كما قرر البنك في الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 55.88 كوبيكًا، ليبلغ 94.0479 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3.31 كوبيكات، ليصل إلى 11.2713 روبل.

-خلا-