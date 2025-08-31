الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في قرار عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني

كوبنهاغن في 30 أغسطس / وام / حث الاتحاد الأوروبي، اليوم، وزارة الخارجية الأمريكية على التراجع عن قرارها بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين، المقرر مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وصدر الموقف الأوروبي الرسمي عقب اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن".

وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن هذا المطلب الجماعي في تصريح عقب الاجتماع، قالت فيه: نحن جميعا نطالب بإعادة النظر في هذا القرار.

