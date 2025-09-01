ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 1.3% خلال أغسطس

سيئول في الأول من سبتمبر/ وام/ حققت صادرات جمهورية كوريا نموا بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الصادرات بلغت 58.4 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، في ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 51.89 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.51 مليار دولار، وفقا لبيانات الوزارة.

