السباق إلى دبي/ لورانس يحصد لقبه الخامس في جولة "دي بي ورلد" للجولف

جنيف في الأول من سبتمبر/ وام/ أحرز الجنوب أفريقي ثريستون لورانس اللقب الخامس في مسيرته بجولة "دي بي ورلد" للجولف، بتصدره بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز في سويسرا، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات موسم "السباق إلى دبي"، والمقررة في أبوظبي ودبي في نوفمبر المقبل.

وأنهى لورانس المنافسات بإجمالي 22 ضربة، محققا اللقب الثاني في هذه البطولة، بعد اللقب السابق عام 2022، ليحصد 835 نقطة، وضعته في المركز 19 في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي"، الصادر اليوم “الاثنين”، بإجمالي 1220 نقطة.

ونال لورانس "السترة الحمراء"، التي تمنح لصاحب اللقب الذي يتم وصفه بـ "ملك الجبال"، لأن البطولة تقام على الجبال السويسرية الشاهقة في "كرانس مونتانا"، بالإضافة إلى الجائزة المالية التي تزيد على 553 ألف دولار أميركي.

وجاء فوز لورانس بعد منافسة قوية، إذ تشارك ثلاثة لاعبين المركز الثاني في البطولة، وهم الدنماركي راسموس هوجارد، والفنلندي سامي فاليماكي والإنجليزي مات والاس برصيد 20 ضربة تحت المعدل لكل لاعب، وحصد كل لاعب منهم 372 نقطة.

وحافظ هوجارد على المركز 18 في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 1235 نقطة، وتقدم فاليماكي 99 خطوة ليحتل المركز 79 برصيد 483 نقطة، وينعش آماله بالتواجد في قائمة أفضل 70 لاعبا الذين يتأهلون إلى نهائيات الموسم، فيما بقي والاس في المركز 47 برصيد 777 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، يطوف العالم تحت شعار "السباق إلى دبي"، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية في دولة الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي"، في نادي "ياس لينكس"، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة "دي بي ورلد"، في نادي عقارات جميرا للجولف التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 16 من الشهر نفسه.