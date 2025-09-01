"العين ماسترز" تستقطب 400 مشارك من مختلف دول العالم

دبي في الأول من سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العين “ماسترز 2025 ” للريشة الطائرة، مشاركة 400 لاعب ولاعبة، من بينهم متصدر التصنيف العالمي السابق، كيدامبي سريكانث، في البطولة التي تقام خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل في منطقة العين بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد جعفر إبراهيم مدير التطوير في الاتحاد الدولي، ومسؤول مشروع دبي لتطوير الريشة الطائرة، أن العين ماسترز2025، تعد هدفاً للمنافسة القوية بين المشاركين، لاسيما النقاط المحققة ضمن المحطات المؤهلة إلى بطولة العالم في الهند 2026، بالإضافة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال إن المشاركة الكبيرة تؤكد القيمة الفنية العالية للبطولة، وأهميتها للريشة الطائرة في دولة الإمارات، التي تشارك بـ 56 لاعباً ولاعبة، للارتقاء بمهاراتهم، وتطوير قدراتهم، والاحتكاك مع نخبة الأبطال عالمياً، خصوصاً اللاعب الهندي كيدامبي المصنف الأول السابق عالمياً، والفائز بـ 4 ألقاب في موسم 2017، وصاحب أول ذهبية للهند في ألعاب الكومنولث لفئة الفرق.