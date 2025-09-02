مصرع أكثر من ألف شخص في انزلاق أرضي بدارفور في السودان

دارفور في 2 سبتمبر /وام/ لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب السودان.

وأفاد مسؤول محلي بأن الانزلاقات الأرضية الكبيرة أدت إلى دمار كامل لقرية ترسين - شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كامل سكّانها الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف شخص، لم ينجُ منهم سوى شخص واحد.

ووقعت الكارثة الأحد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم.

