ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 1.7% خلال أغسطس

سيئول في 2 سبتمبر/ وام/ نمت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بأقل من 2% خلال أغسطس الماضي، مسجلةً أبطأ وتيرة نمو خلال تسعة أشهر، وذلك وفق بيانات هيئة الإحصاء الكورية الصادرة اليوم “الثلاثاء” .

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية أن أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الهيئة.

وأضافت أن التضخم ظل أعلى من هدف بنك كوريا البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو، ثم ارتفع مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو، كما يمثل هذا أبطأ نمو منذ نوفمبر 2024، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 1.3% في أغسطس الماضي، متراجعا عن نمو بنسبة 2% في يوليو الماضي.

