ارتفاع حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في غانا

أكرا في 2 سبتمبر /وام/ أعلنت السلطات الصحية في غانا تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس جدري القرود، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 446 حالة.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية في هذا البلد، إلى وفاة شخص واحد حتى الآن بسبب الفيروس، لافتة إلى أن الفيروس ينتقل أساسًا عبر الاختلاط الوثيق مع المصاب.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في 19 مايو الماضي عن اكتشاف أول أربع حالات للفيروس هذا العام، بينما سُجلت أول وفاة نتيجة للفيروس في 28 يوليو.

