"أبوظبي للمبارزة" يسعى لاكتشاف المواهب في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / يسجل نادي أبوظبي للمبارزة حضورا لافتا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مقدما عروضا تعريفية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز مكانة هذه الرياضة الأولمبية، المعروفة بـ "لعبة النبلاء"، والبحث عن مواهب جديدة لضمها إلى صفوفه.

وفي هذا السياق، أكدت حمدة القبيسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة والعضو المنتدب، أن هذه المشاركة تجسد حرص النادي على نشر ودعم رياضة المبارزة في الدولة، مشيرة إلى أن الهدف الإستراتيجي من هذا التواجد هو تعزيز حضور النادي، واستقطاب مختلف فئات المجتمع، وتوعية الزوار بأهمية هذه الرياضة الأولمبية الفردية.

وأشارت القبيسي إلى الأنشطة التفاعلية الموجهة للنشء، وعلى رأسها "اللوح الحسي" المخصص لاختبار سرعة بديهة الأطفال، والذي يشرف عليه مدرب على مستوى أولمبي يتولى تقييم أداء المشاركين الصغار واكتشاف إمكاناتهم.

وقدّم خالد المرزوقي، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة وعضو منتخب الإمارات، منظور اللاعب المحترف، موضحاً أنه يمارس هذه الرياضة بشغف منذ 16 عاما، ويتخصص في سلاح الفلوريه منذ عام 2009.

وأكد المرزوقي، الذي مثّل النادي في العديد من البطولات، أن هدفه من المشاركة في المعرض هو المساهمة في نشر رياضة المبارزة والتعريف بها بشكل أوسع للجمهور والزوار المهتمين، ومشاركة خبرته الطويلة معهم.