الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية لحل الخلافات بالحوار

القاهرة في 2 سبتمبر/ وام / دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جميع الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار، مشددا على أن استخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أصدره مساء اليوم عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس مؤكدا أن الجامعة تتابع عن كثب مجريات الأوضاع، محذرا من أن استمرار هذا النهج يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجدداً في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها.

وحث الأطراف على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكداً استعداد جامعة الدول العربية مواصلة دفع الحوار الليبي - الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

-سر-.