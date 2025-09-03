مصر ترحب بعزم بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة في 2 سبتمبر/ وام / رحبت مصر بإعلان بلجيكا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة ذلك خطوة تاريخية تدعم الحقوق الفلسطينية وتجسيد الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية ورفض السياسات الإسرائيلية، داعية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة لتحقيق حل الدولتين واستعادة الاستقرار في المنطقة.

