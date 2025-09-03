جهات وطنية تستعرض رؤيتها المبتكرة لصون التراث في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / يشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة حيوية تستعرض من خلالها أبرز الجهات الوطنية رؤيتها المبتكرة ومبادراتها النوعية للحفاظ على التراث الإماراتي البيئي والثقافي، حيث تتكامل الجهود لتقديم صورة عصرية عن الموروث العريق عبر توظيف التكنولوجيا، ودعم الصيد المستدام، وتمكين الحرفيات، ونشر الوعي المجتمعي.

وفي هذا الإطار، برزت مشاركة هيئة البيئة – أبوظبي بالتركيز على التجارب التفاعلية، حيث أوضحت أروى ذياب، محلل الشباب والمجتمع في الهيئة، أن الزوار استمتعوا بتجربة المساعد الافتراضي "سهيل" المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الهيئة للإجابة على استفسارات الجمهور المتعلقة بأنشطة الهيئة والطبيعة في أبوظبي، وتطبيق "الدليلة" الذي يوثق 5 آلاف موقع تراثي، بالإضافة إلى تقنية "الهولوكيوب" التي تعرض الكائنات الحية في المحميات.

وقالت أروى ذياب، إن جناح الهيئة سلط الضوء كذلك على المشاريع في المنطقة البحرية وأشكال البيئة البحرية في الإمارة، مشيرة إلى تخصيص منطقة للصقارة، تناولت الصيد بالصقور كجزء مهم من التراث الإماراتي، إلى جانب الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم هذا النوع من النشاط وحماية البيئة.

من جهة أخرى، ركز نادي أبوظبي للصقارين على الجانب التعليمي الشامل، وأكد محمد الرميثي، مدير الفعاليات في النادي، أن المشاركة هذا العام شهدت ورش عمل تستهدف جميع الفئات العمرية، وشراكة إستراتيجية مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الذين أبدعوا في خياطة حقيبة الصيد "المخلاه".

وبالتكامل مع هذه الجهود، عرضت محمية المرزوم نموذجها الرائد في الصيد المستدام، حيث أشار أحمد المنصوري، مدير المحمية، إلى أن المحمية توفر بيئة آمنة ومنظمة لممارسة الصيد التقليدي، معلنا عن نجاحها هذا العام في تطوير مركز خاص لإكثار الأرانب البرية لدعم الحياة الفطرية.

وفي جانب تمكين المجتمع، يشارك الهلال الأحمر الإماراتي عبر مشروع الغدير، وقالت هند المحيربي، مدير إدارة المشروع، ومدير إدارة مشروع "عطايا"، إن الهدف هو عرض المنتجات الإماراتية المصنوعة يدويا، مشيرة إلى التعاون المميز هذا العام مع مركز السلوقي العربي لإنتاج أطواق للسلوقي من الجلد والسدو بأيدي حرفيات المشروع.