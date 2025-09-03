المنتدى الإسلامي بالشارقة يناقش "أثر الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية"

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / انطلقت في الشارقة ندوة علمية متخصصة ينظمها المنتدى الإسلامي على مدى يومين تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وأثره في العلوم الشرعية"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بهدف بحث آفاق وتحديات توظيف التقنيات الحديثة في الدراسات الشرعية والقانونية، ومواكبة التحولات العالمية من منظور إسلامي متزن.

وتناولت أعمال الندوة محاور رئيسية، حيث قدمت الأستاذة فاطمة علي الحتاوي محاضرة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية، واستعرض الأستاذ عبد العزيز صالح سعيد أثره في الأنظمة القانونية والقضائية.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال الندوة لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفقه والفتوى مع الدكتور عمر الجميلي، والضوابط الأخلاقية لاستخدامه في البحث العلمي مع المهندس ماهر محمد المغامرة.

وأكد الدكتور أحمد الكتبي، رئيس قسم الإعلام بالمنتدى الإسلامي، أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود المنتدى لدعم البحث العلمي وإثراء الحراك الفكري.

وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطور مناهج البحث الشرعي إذا تم وفق ضوابط شرعية وأخلاقية، مؤكدا أن الفعالية تندرج ضمن الخطة الثقافية للمنتدى الهادفة لتعزيز مكانة الشارقة كمركز إشعاع علمي وفكري.