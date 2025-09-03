اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأسرع من التوقعات في الربع الثاني

سيؤول في 3 سبتمبر /وام/ أظهرت بيانات نُشرت اليوم، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الثاني من العام الحالي بأسرع من التوقعات، مدفوعًا بقوة الصادرات والاستثمار.

وذكرت البيانات التي نشرها بنك كوريا المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

ويُمثل معدل النمو في الربع الثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2024، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%.

كما نما الاقتصاد الكوري بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يزيد أيضًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

-خلا-