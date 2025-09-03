ارتفاع طفيف في التضخم بمنطقة اليورو خلال أغسطس

فرانكفورت في 3 سبتمبر /وام/ أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1% في أغسطس، مقارنة بـ 2.0% في يوليو الماضي.

وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية غير المصنعة، مع تراجع تأثير انخفاض تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود عند 2.3%، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى تراجع عند 2.2%.

