الكاراز وديوكوفيتش إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 3 سبتمبر/وام/ بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، الدور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه السهل على التشيكي ييري ليهيتشكا بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، و6-2، و6-4.

ويلتقي ألكاراز في نصف النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السابع، والمتأهل بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الرابع، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة 6-3، و7-5، و3-6، و6-4.

وعلى صعيد السيدات، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، حملة الدفاع عن لقبها بعد تأهلها إثر انسحاب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا للإصابة قبل انطلاق اللقاء.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة، والمتأهلة بعد فوزها على التشيكية باربورا كريجتشيكوفا بمجموعتين دون مقابل 6-3، و6-3.