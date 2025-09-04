10.78 مليار دولار فائض الحساب الجاري في كوريا خلال يوليو

سيئول في 4 سبتمبر/ وام/ أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم “الخميس”، أن جمهورية كوريا حققت أكبر فائض في الحساب الجاري خلال شهر يوليو الماضي بفضل الصادرات القوية، حيث بلغ 10.78 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له في أي من أشهر يوليو على الإطلاق، رغم أنه انخفض بالمقارنة مع 14.27 مليار دولار المسجل خلال يونيو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن كوريا حققت فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع والعشرين على التوالي منذ مايو عام 2023.

وأضافت أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغ الفائض التراكمي في الحساب الجاري 60.51 مليار دولار بزيادة 22% بالمقارنة مع 49.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

