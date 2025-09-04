الإمارات تستضيف حفل “جوائز الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية للجولف” 2025

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية للجولف، أن دولة الإمارات ستستضيف يوم 12 نوفمبر المقبل، حفل “جوائز الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية للجولف” 2025، وذلك ضمن فعاليات بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، الحدث الختامي لموسم “السباق إلى دبي”.

ويتم تنظيم الحفل بصيغة تجمع بين الحضور الشخصي والبث عن بُعد، لتكريم الفائزين من أوروبا والشرق الأوسط وبقية العالم، في خمس فئات تشمل: الأندية، وتنظيم الحدث، وعمليات الحدث، والتكنولوجيا والابتكار، وخدمات الضيافة، على أن يتم اختيار فائز واحد من كل منطقة جغرافية.

وفتحت المجموعة باب التقديم للمشاركة، ويستمر حتى منتصف ليل 2 أكتوبر 2025، للمبادرات التي نُفذت بين الأول من سبتمبر 2024 والأول من أكتوبر 2025.

وتضم لجنة التحكيم خبراء في تنظيم بطولات الجولف والاستدامة، من بينهم ممثلون عن مؤسسة “GEO” للجولف المستدام.

وتُعد تسع بطولات في الشرق الأوسط، بينها سبع بطولات تم تنظيمها في دولة الإمارات، مؤهلة للمنافسة على الجوائز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام المجموعة بخفض انبعاثات البطولات إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2040، في إطار برنامج “القيادة الخضراء”.