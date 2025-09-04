الإيطالي سينر يواصل الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 4 سبتمبر/ وام/ أكمل الإيطالي جانيك سينر المصنف الأول وحامل اللقب عقد المتأهلين إلى نصف النهائي لفئة الرجال من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه اليوم على مواطنه لورنزو موسيتي المصنف العاشر بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1 و6-4 و6-2.

ويواجه سينر في الدور المقبل غدا “الجمعة” الكندي فيلكس أوجر- ألياسيم المصنف السابع والعشرين، والمتأهل من فوزه أمس على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة 4-6 و7-6 و7-5 و7-6.

وعلى صعيد السيدات، بلغت الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة الدور نصف النهائي بعد فوزها المفاجئ على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-2.

وتواجه أنيسيموفا في الدور المقبل اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثالثة والعشرين، والمتأهلة من فوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة الحادية عشرة بمجموعتين دون مقابل 6-4 و7-6.