رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: مبادرات الإمارات الخيرية تُرَسِّخُ ثقافة المسؤولية المُشْتركة لعمل الخير

أبوظبي في 4 سبتمبر/وام/ أكد سعادة طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية أن المبادرات الإماراتية الخيرية تُرسخ ثقافة المسؤولية المُشتركة في عمل الخير، وتُسهم بشكل فاعل في تحسين حياة ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم وقال إن الإمارات تواصل دورها العالمي الرائد في تحقيق الأثر الملموس لدى مختلف الشعوب والمجتمعات المُحتاجة، وإطلاق المبادرات العالمية المؤثرة والمستدامة لدفع عجلة التقدم الجماعي في جميع المجالات والقطاعات.

وأوضح سعادته في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام أن الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية لعمل الخير وتقديم المساعدة ومد يد العون من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع إلى جانب دعم مجالات تعزيز الصحة الجيدة والرفاه و التعليم الجيد وتوفير المياه النظيفة من جهة أخرى.

وتطرق سعادته إلى أن المبادرات الخيرية الإماراتية تسهم بشكل إيجابي ومؤثر عالمياً في توفير المساعدات الغذائية والأدوية والصحة والتعليم والمياه والمستلزمات الإيوائية في حالات الطوارئ الإنسانية بشكل خاص، وفي الدول والمجتمعات التي تواجه تحديات إنمائية وظروفا مناخية صعبة بشكل عام، إذ تعزز المساهمات الخيرية الإماراتية في بناء مجتمعات قوية ومزدهرة، وتُجسد المسؤولية العالمية المُشتركة لبناء عالمٍ أكثر شمولاً واستدامةً للجميع.