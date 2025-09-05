"خنير" تستعرض باقة من المنتجات الإماراتية التقليدية بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 4 سبتمبر/وام/ استعرضت شركة "خنير"، المتخصصة في صناعة الخناجر والسيوف والمنتجات الإماراتية التقليدية، مجموعة من منتجاتها التراثية خلال مشاركتها في النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقدمت الشركة تشكيلة واسعة من الصناعات التي تعكس ملامح الهوية الإماراتية وتروي حكايات الموروث الشعبي العريق بلمسة معاصرة تجمع بين الحرفية والرمزية.

وقال عبدالله إبراهيم السلامي، المتحدث الرسمي باسم الشركة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "خنير" تعرض في جناحها باقة متكاملة من منتجاتها التي تشمل الخناجر والسيوف والعصي والدلال، مشيراً إلى أن الانطلاقة الأولى للشركة ارتبطت بمنتجها الأساسي وهو "الخنجر"، الذي شكّل محوراً رئيسياً لإبداعاتها.

وأضاف أن الشركة صنعت مجموعات خاصة من الخناجر خصصت للمواطنين وأخرى للشيوخ جرى تصميمها استناداً إلى صور عالية الجودة حصلت عليها الشركة من الأرشيف الوطني.

وأوضح السلامي أن خناجر "خنير" تتميز بموادها الأصيلة وصُنعت من جلود الإبل والفضة والذهب، مؤكداً أن الجلود يتم توفيرها حصرياً من مصنع الخزنة في مدينة العين، وهو ما يمنح المنتج قيمة إضافية من حيث الجودة والارتباط بالأرض.

وأشار إلى أن الشركة لم تقتصر على صناعة الخناجر فقط، بل توسعت أيضاً في إنتاج السيوف بأنواعها وأبدعت في تصميم سيوف "الرزفة" المخصصة للمناسبات والأفراح الشعبية “للرزيف” وسيوف "الكتارة" ذات الشكل المائل المصنوعة بعناية من الذهب والفضة، لتجمع بين الفخامة والدقة.

ونوه إلى أن شركة "خنير" خطت هذا العام خطوة نوعية جديدة بدخولها مجال صناعة "الوكر" الخاصة بالصقور والتي جرى تصميمها بعناية من خشب الغاف وخشب السمر لتشكل منتجاً محلياً متكاملاً يجمع بين أصالة المواد ودلالتها التراثية.

وأشار إلى أن الشركة أولت اهتماماً خاصاً بإحياء الرموز الوطنية، من خلال إنتاج الدلال القريشية المطابقة لتلك المنقوشة على الدرهم الإماراتي والتي جرى تنفيذها بدقة عالية من الذهب والفضة، لتكون تجسيداً عملياً لقيمة التراث المتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية.

وعبّر السلامي عن اعتزاز الشركة بانطلاقتها نحو عالم منتجات الخيول، موضحاً أن البداية كانت مع تصنيع قاعدة السرج الخشبية باستخدام خشب “السيسم” الذي اشتهر الأجداد باستخدامه في صناعة المحامل لما يتميز به من صلابة ومتانة وعمر طويل، وشدد على أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً للتوسع في ابتكار منتجات جديدة خاصة بالخيول تحمل في طياتها أصالة الماضي وتلبي احتياجات الحاضر.

وأكد السلامي، أن شركة "خنير" الإماراتية ماضية في توسيع دائرة منتجاتها التراثية، بما يعزز حضور الهوية الوطنية، ويرسخ مكانة الموروث الإماراتي رافدا أساسيا يواكب مسيرة التطور، ليبقى شاهداً حياً على عراقة الماضي وامتداد قيمه عبر الأجيال.