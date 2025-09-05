36 قتيلا بكمين مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

كينشاسا في 4 سبتمبر/وام/ لقي 36 شخصا حتفهم ، في كمين نصبته مجموعة مسلحة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح مصدر عسكري كونغولي اليوم، أن الهجوم الذي وقع على طريق كومندا-لونا، الرابط بين إقليمي إيتوري وشمال كيفو، استهدف بشكل خاص دورية للجيش الأوغندي برفقة عدد من الجنود الكونغوليين.

وأكدت مصادر أممية في منطقة بني بإقليم شمال كيفو، أن ما لا يقل عن 28 جنديا أوغنديا قتلوا في هذا الكمين الذي وقع أمس، مضيفة أن خمسة جنود كونغوليين وثلاثة مدنيين لقوا حتفهم أيضا.

