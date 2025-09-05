الصين تكشف عن خطة عمل لتعزيز نمو قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية

بكين في 5 سبتمبر/ وام/ كشفت الصين عن خطة عمل لتحقيق نمو مستقر في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية من عام 2025 إلى عام 2026.

ووفقًا للخطة التي أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية لتنظيم السوق، من المتوقع أن يصل متوسط معدل نمو القيمة المضافة في قطاعات تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات ومعدات إلكترونية أخرى إلى 7% خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2026.

وأشارت الخطة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط معدل نمو الإيرادات السنوية لقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية 5% في حالة تضمين القطاعات ذات الصلة مثل بطاريات الليثيوم والخلايا الكهروضوئية وتصنيع المكونات.

وشددت على تجديد المعدات في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية وكذلك بناء مشروعات هامة؛ بهدف الاستفادة من الدور الرائد الذي تضطلع به مشروعات هامة بغية الارتقاء بالقطاع إلى مستوى أكثر تطورًا وذكاء وصداقة للبيئة.

وحثت على بناء قواعد رائدة دوليًا في صناعة المعلومات الإلكترونية فضلًا عن مجموعات متخصصة للشركات الصغيرة.

- خلا -

