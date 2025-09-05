مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في سريلانكا

كولومبو في 5 سبتمبر/ وام/ لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون، في حادث سقوط حافلة ركاب في جرف بمنطقة جبلية في سريلانكا.

وقال فريدريك ووتلر المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، إن الحادث وقع بالقرب من بلدة ويلاوايا، على بعد حوالي 280 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو، وسقطت الحافلة، التي كان على متنها حوالي 30 شخصا، في جرف يبلغ ارتفاعه حوالي ألف قدم.

وأضاف أن تحقيقا مبدئيا للشرطة كشف أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة عالية وفقد السيطرة عليها، واصطدم بسيارة أخرى وحواجز الحماية قبل أن يسقط من فوق الجرف.

