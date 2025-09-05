سابالينكا وانيسيموفا إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 5 سبتمبر/ وام/ واصلت البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة الأولى وحاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حملة الدفاع عن لقبها من البطولة، بعدما بلغت الدور النهائي بفوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة بواقع 4-6، و6-3، و6-4.

وتلتقي سابالينكا في الدور النهائي مع الأمريكية أماندا انيسيموفا المتأهلة بعد فوزها على اليابانية نعومي اوساكا 6-7، و7-6، و6-3.