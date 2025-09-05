"الفجيرة الخيرية": اليوم العالمي للعمل الخيري مناسبة لترسيخ قيم العطاء

الفجيرة في 5 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة يوسف المرشودي ، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية ، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام ، يعتبر بمثابة فرصة لتشجيع الجميع على عمل الخير والعطاء .

وقال إنه مناسبة عظيمة نحتفي فيها بقيم العطاء والتكافل التي رسّخها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه ”، والذي جعل من العمـل الخيـري نهجاً متجذراً في هـوية دولتنا، وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يواصل دعم مسيرة العطاء والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وأكد التزام الجمعية المتواصل بمسيرتها الإنسانية، وبمواصلة تقديم المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم الفئات المستحقة، وتعزيز التكافل المجتمعي، وغرس ثقافة العطاء في نفوس الأجيال المقبلة.

وأعرب سعادته عن بالغ الشكر والتقدير لكل الداعمين، والمتطوعين، والشركاء الذين كانوا ولا زالوا ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجمعية، وإيصال رسالتها النبيلة إلى كل محتاج، مؤكدا أنه في يوم العمل الخيري العالمي، تجدد الجمعية العهد بأن تكون يداً ممدودة بالخير، وعنوانا للعطاء، ونموذجا في خدمة الإنسانية.