16 قتيلا و20 مصابا ضحايا حادثة تحطم عربة ترام جبلي في البرتغال

لشبونة في 6 سبتمبر /وام/ أعلنت السلطات البرتغالية مصرع 11 أجنبيا من بين 16 شخصا لقوا حتفهم في حادثة تحطم عربة ترام جبلي بعد خروجها عن مسارها في لشبونة يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت أجهزة الطوارئ أن من بين الضحايا ثلاثة من بريطانيا ومواطنان من كوريا الجنوبية وشخصان من كندا وفرنسية وسويسرية وأمريكية وأوكرانية، بالإضافة إلى خمسة برتغاليين، لافتة إلى إصابة نحو 20 شخصا في الحادثة، بينهم 11 أجنبيا على الأقل.

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام عدة أشارت إلى احتمال ان يكون كابل الأمان قد انقطع، وطرحت تساؤلات حول جودة الصيانة التي كانت تُسند من قِبل مشغّل الترام إلى شركة خارجية.

وأثناء محاولة الشاهدة وعدد من الموجودين في المكان مساعدة الركاب الذين لم يصابوا بأذى على مغادرة العربة، فوجئوا بالعربة الثانية تهوي بسرعة شديدة من أعلى التل باتجاههم، ما دفعهم إلى الفرار ظنا أنها ستصطدم بالعربة المتوقفة، لكن العربة خرجت عن مسارها عند أحد المنعطفات الصغيرة وارتطمت بعنف بمبنى مجاور.

وكان من المقرر أن تنشر الوكالة البرتغالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديد استنتاجاتها الأولية بشأن ملابسات الحادث أمس الجمعة، لكنّ ناطقا باسمها قال "لا يمكن نشر التقرير وقد ينشر بعد ظهر السبت"، بينما أفاد نيلسون أوليفيرا المحقق في الشرطة بأنه سيتم نشر تقرير أولي أكثر تفصيلا خلال 45 يوما.

-خلا-