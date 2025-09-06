سينر والكاراز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 6 سبتمبر /وام/ تأهل الإيطالي جانيك سينر، المصنف الأول وحامل اللقب، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه اليوم على الكندي فيلكس أوجر ألياسيم، المصنف الـ25 بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1، 3-6، 6-3، 6-4، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وسيواجه سينر، في المباراة النهائية الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، الذي تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السابع بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4، 7-6، 6-2.