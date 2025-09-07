فوز منتخبنا الوطني على هونج كونج في تصفيات آسيا تحت 23 عاما

أبوظبي في 6 سبتمبر/ وام/ فاز منتخبنا الوطني الأولمبي، على منتخب هونج كونج 2-0 اليوم، في استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6 نقاط.

وسجل ثنائية المنتخب الوطني كل من جونيور ندياي في الدقيقة 58، وعلي المعمري في الدقيقة 81.

ويلتقي في مباراته المقبلة، مع منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، مساء 9 سبتمبر الجاري.